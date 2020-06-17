Египетский воздух стал чище на 30-40% благодаря пандемии

https://static.news.ru/photo/bd5916c8-b0c7-11ea-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/shadyshaker-4265067

Уровень загрязнения атмосферы в Египте в марте снизился на 30-40% благодаря ограничениям, введённым в стране из-за пандемии коронавируса, заявил представитель Национального исследовательского центра Ясер Ибрагим.

По словам учёного, причиной улучшения стал комендантский час и режим изоляции, которые заставили миллионы людей отказаться от регулярного использования автомобилей.

Загрязнение воздуха, уровень его запылённости снизились на 30-40%. Эта цифра варьируется в зависимости от провинции и того, какие производства в ней расположены, ведется ли сельскохозяйственная или промышленная деятельность, — цитирует Ибрагима РИА Новости.

В издании отметили, что египетская столица Каир входит в перечень крупных городов с наиболее загрязнённым воздухом по версии Всемирной организации здравоохранения.

Комендантский час, запрещающий покидать дом между 20.00 и 4.00, действует в Египте с марта. Парки и пляжи останутся закрытыми как минимум до конца июня.

Как писал NEWS.ru, в стране выявили около 48 тысяч заражённых коронавирусом, от болезни скончались более 1,76 тысячи египтян. Число заражённых в мире превысило восемь миллионов.