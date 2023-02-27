В Египте сообщили о планах достичь независимости от импорта нефтепродуктов Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Молла сообщил о планах страны достичь нефтяной независимости

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Египет намерен достичь независимости от импорта нефтепродуктов в ближайшей перспективе, сообщает EADaily со ссылкой на Торговое представительство России в стране. О подобных планах рассказал министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек Молла. По его словам, страна планировала достигнуть самообеспечения в 2023 году, однако сроки изменились в связи с мировой конъюнктурой.

Молла добавил, что на данный момент объем импорта нефтепродуктов в Египте составляет около 20% внутреннего потребления. Также он рассказал о самых масштабных проектах в нефтяной промышленности страны. По его словам, проект по строительству НПЗ компании «MIDOR» в районе г. Александрия станет крупнейшим в Египте. Помимо того, продолжается строительство НПЗ компании «ANOPC» в районе г. Асьют.

Ранее в американских СМИ сообщили, что новые антироссийские санкции могут обернуться сокращением нефтепереработки, а также ростом цен на топливо, которые и без того остаются высокими с начала украинского конфликта. Помимо того, цены могут вырасти дополнительно из-за сокращения производства нефтепродуктов, добавил журналист Дэвид Уберти. Помимо того, санкции в отношении России могут привести к путинице на рынке, подчеркнул он.