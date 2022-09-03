Эфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в Россию Посол Эфиопии: страна готова нарастить экспорт кофе в Россию

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Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке. Дипломат добавил, что при необходимости поставки из Эфиопии могут быть увеличены без проблем. Он добавил, что ситуация с неурожаем возникала и ранее, поэтому эфиопские производители подготовлены к подобному сценарию, пишет РИА Новости.

Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну, — рассказал Алемайеху Тегену.

Из-за проблем с урожаем в Латинской Америке стоимость кофе на мировых рынках может увеличиться на 30%.

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки — финская компания Huhtamaki — продал свой бизнес компании Espetina, которая принадлежит Юрию Кушнерову и владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору, заявил ранее президент компании Шарль Эольме. Отмечается, что сделка включает в себя четыре производственных подразделения в России, в которых работают 724 человека. Цена продажи компании без учета денежных средств и долгов составит €151 миллион. В компании уточняют, что факт продажи не должен сильно отразиться на финансовом состоянии Huhtamaki в 2022 году.