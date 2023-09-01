ЭКОВАС опроверг данные о предложении переходного периода военным в Нигере

Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Информацию Agence France-Presse (AFP) о том, что президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу якобы предложил мятежникам в Нигере переходный период длительностью девять месяцев, не соответствует действительности, написали в официальном аккаунте Экономического сообщества стран Западной Африки в Twitter (X). Кроме того, в заявлении подчеркивается, что требование ЭКОВАС остается незыблемым: военные власти Нигера должны немедленно восстановить конституционный порядок, восстановив в должности президента Мохамеда Базума.

Внимание Комиссии ЭКОВАС привлекло сообщение о так называемом переходном периоде, предложенном ЭКОВАС для Нигера. Сообщение на французском языке, предположительно опубликованное агентством AFP, является ложным и его следует рассматривать как фейковую новость, — говорится в заявлении.

Ранее сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября. Представитель НССР напомнил, что Парижу было отведено 30 дней для этого. В республике растет недовольство среди населения из-за присутствия французских вооруженных сил. Сейчас в Нигере звучат призывы к властям перекрыть иностранным военным доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть страну.

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений.