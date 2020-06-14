Два миротворца погибли в результате вооружённого нападения в Мали

В Мали в результате вооружённой атаки, совершённой неизвестными, погибли два члена MINUSMA — миротворческой миссии ООН в стране.
Об этом говорится в заявлении миссии. По её данным, инцидент произошёл в районе деревни Таркинт, к северо-востоку от города Гао. Неизвестные напали на конвой снабжения.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на продлённый до 1 июля удалённый режим работы Организации Объединённых Наций, почти тысяча её сотрудников оказалась инфицирована COVID-19, в их числе — миротворцы. 187 человек из общего числа инфицированных сотрудников — миротворцы ООН, базирующиеся в Мали.
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