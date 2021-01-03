Два французских солдата погибли в Мали

https://static.news.ru/photo/40c247f2-4df1-11eb-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Jerome Delay/ТАСС

3 января на востоке Мали во время разведывательной миссии погибли двое французских военнослужащих.

Как сообщает BBC, бронемашина военных подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Одним из погибших была женщина — 33-летняя мать двоих детей сержант Ивон Юан. Несколько дней назад при похожих обстоятельствах в Мали погибли трое французских солдат. Ответственность за предыдущую атаку взяли на себя боевики из одной из банд, связанных с «Аль-Каидой» (признанная террористической и запрещённая на территории РФ группировка). О причастности к последнему нападению на военных пока никто не заявлял.

Франция дислоцировала 5100 военнослужащих в регионе Сахель — засушливой местности к югу от Сахары, расположенной на территории Мали, Чада, Нигера, Буркина-Фасо и Мавритании. Французские военные появились там в 2013 году. С тех пор в столкновениях с местными радикальными группировками погибли 50 солдат, учитывая последний случай.

Как передавал NEWS.ru, в соседнем с Мали Нигере террористы атаковали два посёлка и убили более 100 местных жителей.