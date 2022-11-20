ДТП с автобусом и грузовиком в Египте унесло жизни 12 человек

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В Египте на трассе между городами Рас-Гариб и Заафаран произошло крупное ДТП с участием автобуса и грузовика, погибли 12 человек, 30 получили травмы, пишет газета al-Masry al-Youm. РИА Новости, ссылаясь на посольство РФ в Каире, сообщило, что граждане России не обращались в медучреждение после аварии.

В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30, — говорится в сообщении.

Столкновение автобуса с большегрузом произошло утром 20 ноября на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное море. Известно, что автобус вез пассажиров из столицы в курортную Хургаду.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.

В этом месяце Al-Masry Al-Youm писал, что на севере Египта в провинции Дакахлия автобус рухнул в речной канал, в результате чего 20 человек погибли, еще 16 получили ранения.