Девять человек погибли при крушении самолета в Порт-Судане

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Минимум девять человек стали жертвами крушения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан, сообщил официальный представитель ВС страны в Twitter. Сообщается, что причиной трагедии стала техническая неисправность при взлете.

Транспортный самолет Ан разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлете, в результате погибли девять человек, в том числе четыре военнослужащих, выжил ребенок, — сказано в заявлении.

Тем временем телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники сообщил о смерти минимум 11 человек. Кроме того, по данным телеканала, есть пострадавшие, их доставили в больницу.

Ранее пять человек погибли при крушении самолета Cessna в Польше. Воздушное судно упало на ангар с людьми. Инцидент произошел в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство). Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында рассказала, что самолет совершал посадку в плохих метеоусловиях и врезался в ангар, где укрывались от непогоды десять человек. Помимо погибших, пятеро человек получили травмы и четыре не пострадали.