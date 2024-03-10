Девять человек погибли и десятки пострадали из-за морской черепахи AP: в Танзании девять человек погибли и 78 пострадали, поев мяса черепахи

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девять человек скончались в результате отравления мясом морской черепахи на острове Пемба рядом с Занзибаром в Танзании, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Уточняется, что в числе погибших оказались восемь детей, еще 78 человек госпитализированы.

Власти Занзибара направили на остров спецгруппу для ликвидации последствий стихийных бедствий. В ходе лабораторных тестов было установлено, что именно мясо стало причиной смерти. Местное руководство призвало людей не употреблять черепах в пищу. Черепашье мясо считается деликатесом, однако может привести к смерти от пищевого отравления — хелонитоксизма.

Ранее в Санкт-Петербурге девятиклассницу доставили с отравлением в больницу имени Филатова. Предположительно, причиной отравления могла стать электронная сигарета. Родители обнаружили школьницу утром 8 марта с устройством в луже рвотных масс. Правоохранительные органы проводят проверку, состояние 15-летней пострадавшей оценивается как тяжелое.

Кроме того, на первенстве России по боксу среди детей в Пензе произошло массовое отравление среди юных спортсменов. По имеющимся данным, с признаками кишечной инфекции госпитализировано 11 подростков в возрасте 15–16 лет. Пострадавших доставили в больницу прямо из гостиничного комплекса «Вавеллит», где остановились участники соревнований, а также тренеры и персонал чемпионата.