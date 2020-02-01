https://static.news.ru/photo/72dc5374-44db-11ea-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Каирский суд приговорил 1 февраля 2020 года 37 членов местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к смертной казни. Процесс получил название «дело «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима» — египетские экстремисты, ныне сменившие название на «Вилайет Сина» («Провинция Синай»).

Всего на скамье подсудимых оказались 207 фигурантов. Им вменяются 54 преступления: убийства полицейских, покушения на высокопоставленных силовиков и расправа над генпрокурором республики Хишамом Баракатом, передаёт портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

Приговоры являются предварительными. Документы отправят на рассмотрение Верховному муфтию, который и примет окончательное решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Великобритании террористов лишат права на условно-досрочное освобождение, а минимальное наказание за серьёзные преступления составит 14 лет лишения свободы. Правительство страны в ближайшее время представит серию мер, призванных усилить ответ радикальным организациям.

29 ноября 2019 года в Лондоне 28-летний Усман Хан начал наносить пешеходам ножевые ранения. В результате погибли 25-летний Джек Меррит и 23-летняя Саския Джонс, ещё три человека были ранены. Нападавшего ликвидировала полиция.