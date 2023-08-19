Делегация ЭКОВАС переговорила с главой мятежников в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провела встречу с лидером созданного мятежниками Национального совета по защите отечества Абдурахманом Тчиани, передает Al Arabiya. Детали переговоров не раскрываются.

Делегация ЭКОВАС провела переговоры с лидером хунты генералом Абдурахманом Тчиани в Ниамее, — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали призвал ЭКОВАС не начинать войну в Нигере. По его словам, страны — члены сообщества не должны воевать друг с другом, а мысли о междоусобице «шокируют». Кулибали также назвал шокирующим тот факт, что некоторые главы государств намерены начать войну, прикрываясь демократией. Он отметил, что ЭКОВАС располагает большой сетью представительств в Африканском регионе, однако его руководители часто игнорируют сообщения от местных специалистов.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил, что сообщество определило точную дату начала военного вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер. По словам Мусаха, такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военных вынуждает прибегнуть к этому.