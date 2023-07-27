«Да здравствует Россия»: жители Нигера вышли на улицы с российскими флагами Сотни жителей Нигера вышли на улицы с требованием вывода войск Франции из страны

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Несколько сотен жителей Нигера собрались у здания Национальной ассамблеи в столице Ниамее для поддержки мятежников, сообщает телеканал TV5MONDE. Они требуют вывода французских военных из страны. Некоторые из них пришли с российскими флагами и скандируют «да здравствует Россия».

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее военные Нигера объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Ведущий сотрудник Института Африки РАН Василий Филиппов отметил, что госпереворот в Нигере можно считать подарком для президента России Владимира Путина, ведь Франция получила очередную оплеуху. По его словам, Москва постепенно выжимает французов из тропической Центральной Африки. Африканист подчеркнул, что укрепление влияния в этом регионе на руку Кремлю, так как он самый богатый и очень стратегически значимый.