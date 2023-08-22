Что такое ЭКОВАС: кто входит, будет ли воевать с Нигером, как связано с РФ Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату вторжения в Нигер

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Внеочередной саммит ЭКОВАС по Нигеру

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер и провело безуспешные переговоры с лидером мятежников Абдурахманом Тчиани. Генерал заявил, что они готовы к войне в случае начала интервенции их соседей. К чему приведет новый вооруженный конфликт на африканском континенте, что такое ЭКОВАС и как будет реагировать Россия в случае обострения ситуации в Нигере — в материале NEWS.ru

Когда ЭКОВАС планирует военное вторжение в Нигер

В прошлый четверг, 17 августа, в ЭКОВАС заявили о готовности к военному вторжению в Нигер, в случае если переговоры с мятежниками не дадут положительных результатов. Комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель Фатау Мусах пригрозил, что западноафриканский региональный блок любыми возможными способами восстановит конституционный строй в стране.

«Если дело дойдет до драки, мы отправимся в Нигер с нашими собственными контингентами, оборудованием и собственными ресурсами, чтобы убедиться, что мы восстановим конституционный порядок. Если другие демократические партнеры хотят поддержать нас, мы приветствуем их, — заявил Мусах информагентству Reuters.

На следующий день в Гане прошла встреча начальников штабов стран ЭКОВАС по интервенции в Нигер, где военные определили точную дату вторжения.

«Точная дата военного вмешательства в Нигер определена, но мы не будем ее объявлять», — передает слова Абделя Фатау Мусахи телеканал Al Jazeera.

Чем закончилась попытка ЭКОВАС урегулировать мятеж

Представители ЭКОВАС рассчитывали на дипломатическое урегулирование ситуации в стране, где произошел военный переворот, но их попытка выступить в роли посредника не увенчалась успехом. В минувшую субботу, 19 августа, делегаты организации посетили Нигер вопреки запрету захвативших власть. Однако встреча с лидером созданного мятежниками Национального совета по защите отечества Абдурахманом Тчиани закончилась безрезультатно.

«Делегация ЭКОВАС покинула Нигер после провала переговоров. Военный совет отверг предложение ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума», — передает Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Внеочередной саммит ЭКОВАС по Нигеру

После встречи с представителями ЭКОВАС ситуацию прокомментировал и Абдурахман Тчиани. По его словам, страны — члены ЭКОВАС не понимают, что Нигер стал ключом к сдерживанию африканского региона от дестабилизации из-за повышенной активности террористов. При этом введенные против Нигера санкции направлены не на поиск решения в сложившейся ситуации, а лишь на подчинение мятежников. Он также добавил, что африканский народ требует сплочения армии вокруг мятежников.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — заявил Тчиани.

Что такое ЭКОВАС и для чего была создана

ЭКОВАС — крупнейшая из региональных организаций на африканском континенте, основанная в 1975 году. В ее состав входят 15 государств — Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Однако членство Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали было приостановлено в связи с захватом власти в этих странах в результате государственных переворотов.

В настоящий момент председателем ЭКОВАС является президент Нигерии Бола Тинубу. Совокупное население насчитывает 419,5 миллиона человек, а совокупный ВВП — 729,8 миллиарда долларов США, что составляет более 40% ВВП стран Африки южнее Сахары.

Что связывает Россию и ЭКОВАС

Россию почти не связывали деловые отношении с ЭКОВАС, рассказал NEWS.ru ведущий сотрудник Института Африки РАН Василий Филиппов. Эксперт считает, что основная причина — зависимость членов этой африканской организации от Франции.

«По отдельности у России прекрасные отношения со многими странами-членами ЭКОВАС, но с самой организацией этого нет, потому что она целиком зависит от французов», — сказал Филиппов.

С ним согласен директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Он объяснил NEWS.ru, почему России не выгоден военный конфликт в этом регионе.

«В Сьерра-Леоне, Гвинее и Гвинее-Бисау активно работает целый ряд российских компаний, в том числе в области сельского хозяйства и поставок продовольствия, а также в сфере природных ископаемых. Это не новый для нас регион, и нам невыгодно, чтобы там началась вот эта конфликтная ситуация», — отметил Маслов.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Внеочередной саммит ЭКОВАС по Нигеру

Что будет с ЭКОВАС в случае интервенции в Нигер

Изначально ЭКОВАС была создана как сугубо экономическое объединение, но со временем стала выполнять задачи по обеспечению мира и безопасности в субрегионе, участвуя в разрешении внутренних конфликтов. Однако, по мнению Алексея Маслова, западноафриканский блок не сможет организовать серьезное вооруженное нападение на Нигер. Если ситуация перерастет в полномасштабную войну, сама организация просто перестанет существовать, полагает он.

«ЭКОВАС — это прежде всего про экономику. Никакой военной и даже политической составляющей у этой организации не было, поэтому они не смогут организовать боевые действия. Если же нападение на Нигер все-таки произойдет, то ЭКОВАС просто самоаннулируется», — подчеркнул африканист.

Перерастет ли конфликт в Нигере в глобальное противостояние

Ситуация вокруг Нигера может привести к расколу в Западной Африке, считает Маслов. По его словам, всему виной конфликт интересов в самом ЭКОВАС. Как добавил эксперт, интервенция в Нигер чревата крупнейшей за последнее время гражданской войной.

«С одной стороны, Нигерия и Сьерра-Леоне готовы поддержать вторжение. С другой — государства типа Мали утверждают, это будет рассматриваться в том числе и как нападение на их территорию. Это начало региональной войны. Близкие этнические группы будут воевать друг с другом, а Франция и США активно их к этому подталкивают», — подчеркнул Маслов.

Кроме того, эксперт не исключает, что конфликт может перерасти и в глобальное противостояние, так как серьезных вооруженных сил в коалиции Западной Африки нет.

«Не исключено, что они будут прибегать к поддержке Вооруженных сил Германии и Франции. Там расположен военный контингент этих стран в приблизительном объеме около 1000 человек, а это уже международный конфликт. Чем больше давят на Нигер и подобные ему страны, тем вероятнее, что они будут просить поддержки у Китая и России», — считает Маслов.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Нигер

Вмешается ли Россия в конфликт в Нигере

Россию не устроит прозападное правительство в Нигере, поэтому она может направить туда своих военных советников, считает Маслов. По его мнению, Москва непричастна к организации государственного переворота в стране.

«Я не исключаю, что Россия отправит свои ЧВК в Нигер, но будет подходить к этому вопросу осторожно, чтобы не было потом этих разговоров про руку Москвы. Российская идея сейчас приобретает в Африке интересное звучание, она ассоциируется с новыми освободительными тенденциями. Все, что называют борьбой Африки за независимость, ассоциируется с Россией. Может, нам имеет смысл воспользоваться этой идеей?» — предложил Маслов

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