Число жертв столкновений в Триполи возросло до 23 человек

Фото: Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

Число жертв столкновений в ливийской столице Триполи возросло до 23 человек, передает Associated Press со ссылкой на данные Минздрава республики. Еще 140 человек были ранены. В ведомстве отметили, что медицинские учреждения города подвергались обстрелам, а скорой помощи не давали увезти гражданских. В Минздраве сравнили такие действия с военными преступлениями.

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 140 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за столкновений из некоторых районов начали эвакуировать людей — 64 семьям удалось выбраться из своих домов.

Муниципальный совет Триполи обвинил правящий политический класс в ухудшении ситуации в столице. Власти призвали международное сообщество «защитить гражданское население в Ливии».

Столкновения в Триполи вспыхнули 27 августа. Бои идут между военной группировкой, которая поддерживает Фатхи Башагу, назначенного парламентом страны премьер-министром, и группировкой, поддерживающей действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу. Отмечается, что он отказался передавать власть до президентских выборов.