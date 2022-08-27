Число жертв столкновений в Ливии выросло до семи

Фото: Islam Alatrash/Global Look Press

В ливийской столице Триполи в результате столкновений между формированиями претендующих на власть в стране политиков погибли семь человек, передает телеканал «Аль-Арабия». Отмечается, что еще 30 человек ранены.

Ливийские медицинские источники сообщили, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 4 человека, и подтвердили, что число раненых возросло до 30, отметив, что ранения находятся в диапазоне от средней до легкой степени тяжести, — говорится в сообщении.

Еще о троих погибших стало известно ночью от источников, не связанных с медицинской сферой.

По данным телеканала, бои идут между военной группировкой, которая поддерживает Фатхи Башагу, назначенного парламентом страны премьер-министром, и группировкой, поддерживающей действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу. Отмечается, что он отказался передавать власть до президентских выборов.

Столкновения начались в пятницу, 26 августа. С утра 27 августа в столице идет интенсивная перестрелка. Ранее Al Jazeera сообщило, что в ходе вооруженных столкновений в Ливии погиб по меньшей мере один человек, еще десятки были ранены.