Число жертв конфликта между армией Судана и спецназом возросло почти до 100 В результате столкновений в Судане погибли 97 человек

Фото: Alain Uaykani/XinHua/Global Look Press

Солдаты Южного Судана

97 мирных граждан погибли в Судане из-за начавшихся 15 апреля боестолкновений между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования, сообщает Reuters со ссылкой на суданский Союз врачей. По информации агентства, ранены 365 человек.

По меньшей мере 97 мирных жителей были убиты и 365 ранены с начала боевых действий в Судане, — заявили медики.

В то же время телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщил, что жертвами вооруженного конфликта стали 86 человек, еще 1126 пострадали.

При этом 16 апреля центральный комитет врачей заявил о 595 людях, получивших различные травмы. Тогда же сообщалось о 56 погибших.

В Судане 15 апреля начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице Судана. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец Республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Представители армии, в свою очередь, опровергли заявления СБР и сообщили, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. Военные также отметили, что СБР напали на них первыми.