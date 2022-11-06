Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло Число жертв крушения пассажирского лайнера Precision Air в Танзании возросло до 19

Фото: CHARLES MWEBEYA TBC

Число погибших в результате крушения самолета ATR 42-500 авиакомпании Precision Air на озере Виктория в Танзании возросло до 19, сообщает The Citizen со ссылкой на премьер-министра Кассима Маджаливу. На борту находились 45 человек.

Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа, — говорится в сообщении.

Маджалива приказал провести расследование, чтобы установить несоответствие в количестве находящихся на борту человек. На борту оказалось 45 человек (39 пассажиров, два пилота и два члена экипажа) вместо 43, как считали до этого.

Неизвестно, были ли на борту россияне. Посольство РФ в Танзании сообщило ТАСС, что списки пассажиров диппредставительством пока не получены.

Мы ожидаем соответствующей информации от авиакомпании, — сказал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и женщина. По предварительным данным, удалось спасти 26 человек, поиски остальных пассажиров и членов команды продолжаются.

Лайнер летел рейсом из Дар-эс-Салама в Букобу. Крушение судна произошло при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро из-за сильного дождя и ветра. По данным Tanzania Business Insight, пилота самолета зовут Бурухани Рубага, он летчик с 20-летним стажем.