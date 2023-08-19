Буркина-Фасо призвала ЭКОВАС не начинать войну в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Страны — члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом, а мысли о междоусобице «шокируют», заявил РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. Он также назвал шокирующим тот факт, что некоторые главы государств намерены начать войну, прикрываясь демократией.

Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы — часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует, — сказал Кулибали.

Он отметил, что ЭКОВАС располагает большой сетью представительств в африканском регионе, однако его руководители часто игнорируют сообщения от местных специалистов. Если бы этого не было, то ЭКОВАС увидел бы признаки надвигающегося конфликта, которого можно было бы избежать, заявил министр обороны.

Буркина-Фасо солидарна с Мали и выступает против любой агрессии в адрес Нигера, поскольку у нас общая граница. Мы ведем войну против терроризма и обязаны продолжать ее вести, — подчеркнул Кулибали.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил, что сообщество определило точную дату начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер. По словам Мусаха, такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военные вынуждает прибегнуть к этому.