Буркина-Фасо и Мали привели самолеты в боевую готовность в Нигере

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Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты в Нигере, где мятежники захватили власть, в знак солидарности с военными. Так они собираются отражать любую агрессию, передает телеканал RTN.

По данным канала, Буркина-Фасо и Мали, размещая самолеты в Нигере, выполняют «свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности». Таким образом они хотят противостоять агрессии против Нигера.

Также отмечается, что в Ниамее состоялась встреча офицеров генштабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, чтобы завершить подготовку плана «по отражению трусливой и противоправной агрессии, задуманной Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС)».

Ранее сообщалось, что точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер определена, однако пока не будет называться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.

По словам Мусаха, такое решение не было предпочтительным вариантом, однако неуступчивость нигерских военные вынуждает прибегнуть к этому. События, произошедшие в Нигере, являются частью серии переворотов в Африке, подчеркнул комиссар.