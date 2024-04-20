Более полусотни человек погибли при кораблекрушении в Африке RFI: около 60 человек погибли при крушении судна в ЦАР

Фото: JeffersonCF/XinHua/Global Look Press

Не менее 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко в Центральноафриканской Республике, сообщает радиостанция RFI. Уточняется, что кораблекрушение произошло у берегов Банги.

На судне находились около 300 человек, в том числе женщины и дети. Они направлялись на похороны. Удалось спасти порядка 100 человек, на месте инцидента продолжают работать специалисты, ведутся поиски пропавших без вести.

По словам очевидцев, судно практически разломилось надвое, когда достигло середины реки. Власти считают, что причиной катастрофы могло стать превышение числа пассажиров, которое судно могло взять на борт для безопасной транспортировки.

Ранее у берегов Мозамбика при затоплении рыболовного судна, переоборудованного в паром, погиб по меньшей мере 91 человек. По данным местных властей, корабль потерпел крушение из-за перегрузки. На судне находились 130 человек, оно не было предназначено для транспортировки пассажиров.

Госсекретарь провинции Нампула уточнил, что на корабле началась паника из-за ложного сообщения о распространении эпидемии холеры, большая часть пассажиров попыталась выбраться на сушу. Среди погибших оказались дети. Спасателям удалось обнаружить пятерых выживших, двое из них доставлены в медучреждение.