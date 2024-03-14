Более 50 человек умерли в Анголе, выпив настой для проверки на колдовство

Свыше 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая, по местным верованиям, является тестом на общение с силами тьмы, сообщает агентство France-Presse. Отмечается, что в этой африканской стране не существует закона, который преследует занимающихся колдовством, но заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, если человек умирает, то это доказывает, что он занимался магией.

Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет, — сообщила сотрудница муниципалитета города Камакупа Лузия Филемоне.

Ранее власти Шотландии отказались принять закон, по которому оправданными признаются все женщины, осужденные за колдовство в XVI–XVIII веках. Причиной назвали тот факт, что инициатор проекта Натали Дон была назначена на должность министра. Согласно законам Шотландии, в этом случае инициатива должна быть отозвана.

Дон предложила посмертно оправдать осужденных в колдовстве в 2022 году. По ее словам, неспособность обеспечить правосудие продлевает женоненавистничество. Она напомнила, что в период с 1563 по 1736 год в Шотландии пытали и убили около четырех тысяч женщин.