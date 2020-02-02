В Танзании во время церковной службы произошла давка. Погибли не менее 20 человек, в том числе пятеро детей, ещё 16 человек получили травмы.
Как
Власти считают, что число жертв может возрасти.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Казани устроили давку в местном гипермаркете на улице Фучика. Очевидцы сообщают, что у дверей магазина образовалась большая толпа людей из-за объявленных скидок. В соцсетях рассказывают, что люди буквально начали ломиться внутрь, несколько человек устроили борьбу за бананы по низкой цене.
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