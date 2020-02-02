https://static.news.ru/photo/89ecec06-4597-11ea-93b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Танзании во время церковной службы произошла давка. Погибли не менее 20 человек, в том числе пятеро детей, ещё 16 человек получили травмы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной администрации, трагедия случилась в субботу на стадионе города Моши у подножия Килиманджаро. Несколько сотен приверженцев пятидесятнической церкви пришли на службу. Когда начался обряд помазания священным маслом, верующие ринулись толпой, давя друг друга.

Власти считают, что число жертв может возрасти.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Казани устроили давку в местном гипермаркете на улице Фучика. Очевидцы сообщают, что у дверей магазина образовалась большая толпа людей из-за объявленных скидок. В соцсетях рассказывают, что люди буквально начали ломиться внутрь, несколько человек устроили борьбу за бананы по низкой цене.