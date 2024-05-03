Бойцы ВС РФ заняли американскую базу в Нигере: войска США покидают Африку?

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Военнослужащие ВС РФ

В Пентагоне подтвердили, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где размещены американские войска. Что об этом известно, почему бойцы ВС США уходят из Нигера, правда ли, что их места займут сотрудники ЧВК «Вагнер»?

Как бойцы ВС РФ потеснили американцев на базе в Нигере

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военнослужащие зашли на авиабазу в Нигере, где размещены американские солдаты. По информации агентства, бойцы ВС РФ используют для базирования отдельный ангар, чтобы не пересекаться с армией США.

Уточняется, что речь идет об авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера. Собеседник издания признал, что подобная ситуация «не очень хорошая».

«[Ситуация] не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», — обратил внимание неназванный американский чиновник.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи заявил, что США отслеживают ситуацию в Нигере относительно американской базы. По его словам, в Вашингтоне следят, имеют ли доступ российские специалисты к военной технике Штатов на территории африканской страны.

«Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить», — заявил Остин.

Он отметил, что на данный момент нет серьезной проблемы, которая бы касалась защиты американских сил в Нигере.

Фото: U.S. Air Force photo by 1st Lt Katie Tamesis Военнослужащие США

Что известно о выводе американских военных из Нигера

В 2023 году в Нигере произошел военный переворот, который Вашингтон назвал незаконным. В марте текущего года представитель победившего режима полковник Амаду Абдрамана сообщил, что Нигер разрывает военное соглашение с США, которое разрешало американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Военный подчеркнул, что договоренность была расторгнута в срочном порядке.

По словам Абдрамана, Белый дом нарушил дипломатический протокол и не предупредил Ниамей о дате прибытия чиновников и повестке дня. Кроме этого, Вашингтон проигнорировал информирование о составе делегации, уточнил военный. Стороны обсуждали темы смены власти в Нигере и военного сотрудничества между США и республикой, констатировал Абдрамана.

После череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился вывести американский контингент из Нигера в течение нескольких месяцев.

В октябре 2023 года начался вывод французских военных из Нигера. Войска Франции полностью покинули африканскую страну 22 декабря 2023 года.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Нигер

Вместо американских военных в Нигере будут бойцы ЧВК «Вагнер»?

Источники Bloomberg в начале 2024 года сообщили о планах разместить в Нигере российский Африканский корпус, который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. Это подразделение планировали сформировать в том числе из бывших «вагнеровцев» и новичков, после чего направить в еще четыре страны: Ливию, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо.

По данным агентства, сформировать боевой корпус планируется к середине года. В материале отмечалось, что РФ стремится расширить военное присутствие в Африке, чтобы бросить вызов США и их союзникам. При этом журналисты уточняли, что, в отличие от ЧВК, Африканский корпус закрепляет присутствие России на континенте посредством межправительственных соглашений. Эта информация не подтверждена, Минобороны РФ ее не комментировало.

В апреле РИА Новости сообщило, что российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.

«Африканский корпус на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», — рассказал агентству прибывший в Нигер российский специалист.

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