Бойцы ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне госпереворота

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне государственного переворота в стране. Командование «оркестра» приняло соответствующее решение.

«Музыканты» прибудут в столицу африканского государства — Ниамей и его окрестности. Это необходимо из-за ситуации с безопасностью и внешних угроз, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра». Мятежники опасаются реакции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое потребовало до воскресенья восстановить власть Базума. В противном случае блок из 15 стран может начать военную интервенцию в Нигере.

Нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию и ввела комендантский час, а также приостановила работу всех государственных учреждений на территории государства. Военные выступили по телевидению с обращением о свержении президента Нигера.