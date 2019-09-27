Уголовный суд Каира в предварительном порядке приговорил шестерых боевиков к смертной казни. Их признали виновными в убийстве полицейских.
По законе Египта, смертные приговоры направляются на рассмотрение Верховного муфтия страны, который может как утвердить их, так и отклонить. Однако его решение носит рекомендательный характер. Окончательные приговоры суд должен огласить 12 ноября, сообщает издание
Подсудимых обвинили в нападении на силовиков в пригороде Каира Хелуане, произошедшем в мае 2016 года, когда вооружённые люди на пикапе преградили путь микроавтобусу с силовиками и застрелили восьмерых полицейских.
По горячим следам силовики выследили и застрелили четырёх боевиков, которые предположительно были причастны к атаке.
Как писал News.ru, в июле бывший член правительства Ирака Бакыр Джабр аз-Зубейди сообщил, что боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» намерены взять под контроль территории в Египте, Ливии и Тунисе.