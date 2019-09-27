https://static.news.ru/photo/799f1f50-e1e6-11e9-affb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Уголовный суд Каира в предварительном порядке приговорил шестерых боевиков к смертной казни. Их признали виновными в убийстве полицейских.

По законе Египта, смертные приговоры направляются на рассмотрение Верховного муфтия страны, который может как утвердить их, так и отклонить. Однако его решение носит рекомендательный характер. Окончательные приговоры суд должен огласить 12 ноября, сообщает издание Al Youm As Sabi .

Подсудимых обвинили в нападении на силовиков в пригороде Каира Хелуане, произошедшем в мае 2016 года, когда вооружённые люди на пикапе преградили путь микроавтобусу с силовиками и застрелили восьмерых полицейских.

По горячим следам силовики выследили и застрелили четырёх боевиков, которые предположительно были причастны к атаке.

Как писал News.ru, в июле бывший член правительства Ирака Бакыр Джабр аз-Зубейди сообщил, что боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» намерены взять под контроль территории в Египте, Ливии и Тунисе.