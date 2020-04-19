Боевики убили более сорока человек на севере Нигерии

https://static.news.ru/photo/f0a0f07e-8272-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Группа неизвестных боевиков напала на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии. В результате погибли 47 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местные власти. Трагедия произошла утром 18 апреля.

Нападавшие были вооружены автоматическим оружием. Сотрудники полиции пытаются установить личности боевиков, ведётся расследование, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боевики группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в России) планируют раздать жителям Ирака заражённые инфекцией медицинские маски. Отмечается, что террористы планируют заняться этим в тех деревнях, над которыми контроль правительственных сил ещё не установлен.