Боевики убили более сорока человек на севере Нигерии

Группа неизвестных боевиков напала на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии. В результате погибли 47 человек.
Об этом
Нападавшие были вооружены автоматическим оружием. Сотрудники полиции пытаются установить личности боевиков, ведётся расследование,
Ранее NEWS.ru писал о том, что боевики группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в России) планируют раздать жителям Ирака заражённые инфекцией медицинские маски. Отмечается, что террористы планируют заняться этим в тех деревнях, над которыми контроль правительственных сил ещё не установлен.
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