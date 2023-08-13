ИГИЛ напала на казарму армии Нигера Al Arabiya: боевики ИГ напали на казарму армии Нигера в 100 км от столицы

Фото: shutterstock.com

Боевики группировки ИГИЛ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершили нападение на казарму армии Нигера, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники. Казармы расположены в ста километрах от столицы страны Ниамея.

По данным телеканала, нападение совершили подразделения ИГИЛ в Африке. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Официальный Нигер на протяжении многих лет борется с местной террористической группировкой «Боко харам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также международной террористической организацией «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В конце июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

В этой связи руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришло к выводу, что начать военную операцию в Нигере необходимо «как можно скорее». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии. Он отметил, что ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризиса, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению ЭКОВАС.