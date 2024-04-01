Boeing 727 разбился при аварийной посадке в Южном Судане Radio Tamazuj: Boeing разбился при посадке в аэропорту Малакаль в Южном Судане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727, принадлежащего авиакомпании Cush Air, в Южном Судане пострадал один пассажир, информирует радиостанция Radio Tamazuj. По их данным, авиалайнер неудачно приземлился в аэропорту административного центра провинции Верхний Нил в городе Малакаль.

На борту самолета находились семь человек. Все они невредимы кроме одного, получившего травмы, — приводит радиостанция слова представителя воздушной гавани Бола Мийока Луалу.

Как уточнили очевидцы, Boeing 727 при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию. По словам представителя аэропорта, самолет восстановлению не подлежит.

Ранее летевший из узбекского Карши в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. На борту сработал датчик неисправности гидросистемы. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

До этого в самолете «Аэрофлота» на высоте около 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800.