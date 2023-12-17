Блогер из Африки объяснила, за что на Черном континенте любят Путина Африканский блогер Камара Линз назвала Путина сердцем всего мира

Фото: er.ru

Камара Линз

Жители стран Африки поддерживают президента РФ Владимира Путина, а также с радостью встречают россиян, заявила на полях XXI съезда «Единой России» блогер Камара Линз. В беседе с NEWS.ru она рассказала о своем отношении к России и поделилась впечатлениями от мероприятия.

Для меня важно, что я нахожусь на этом съезде. Я не член партии, но поддерживаю «Единую Россию», потому что это партия президента. Путин — это сердце всего мира, вот что он значит для меня. Он популярен во всем мире, даже в Африке все любят Путина. У нас очень рады всем россиянам и тому, что во главе РФ стоит такой президент, как Владимир Путин, — сказала она.

13 декабря Камара выступила на дискуссионной площадке «Будущее России», которая была организована в преддверии съезда. Тогда девушка призвала не верить публикациям иностранных СМИ, которые говорят, что РФ находится в изоляции. По словам Линз, Россия открыта для сотрудничества с другими государствами, а сама блогер считает себя частью русского мира, так как здесь она смогла реализоваться и построить карьеру.

Я участвую в этом съезде как предприниматель. Я занимаюсь тем, что развиваю африканскую культуру через туризм и знакомлю с нею русских, — пояснила она в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

XXI съезд партии «Единая Россия» состоялся на ВДНХ. Главными темами мероприятия стали ротация в руководящих органах, обсуждение приоритетов ЕР на будущий год, а также поддержки Владимира Путина на президентских выборах.

В ходе открытого голосования члены партии единогласно поддержали выдвижение действующего главы РФ. Выступил перед делегатами и сам президент, который призвал налаживать диалог с гражданами, отстаивать семейные ценности, а также защищать суверенитет России.