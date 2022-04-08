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Бесприютные идолы: Нигерии негде хранить бенинскую бронзу
Африка

Бесприютные идолы: Нигерии негде хранить бенинскую бронзу

Нджамена хочет забрать из зарубежных музеев знаменитую бенинскую бронзу, но на родине для нее нет места
13:12, 09 апреля 2022
Фото: smb-digital.de
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Германия попала впросак из-за решения вернуть в 2022 году Нигерии коллекцию бенинской бронзы — более тысячи экспонатов из шести десятков немецких музеев, в том числе из берлинского Музея этнологии. В западноафриканской республике пообещали выстроить под них специальное хранилище — Музей западноафриканского искусства. Но оказалось, что его до сих пор нет, сообщает немецкая газета Die Welt, поэтому велика угроза, что ценности будут попросту присвоены местными кланами, считает издание. Как теперь быть европейским музейщикам и почему они не хотят отказаться от идеи вернуть бенинскую бронзу на родину, выяснял NEWS.ru.

Эвуар и его бронза

В конце XIX века британские военные разграбили королевский дворец Бенинского царства, вывезя оттуда сотни предметов придворного искусства и религиозного культа. Так они разошлись по всему миру, в том числе по Германии. Теперь Берлин решил восстановить историческую справедливость и передать этнографические ценности в Бенин-Сити (столицу нигерийского штата Эдо).

Королевство Бенин (не путать с ныне существующей Республикой Бенин, которая до 1975 года называлась Дагомея) существовало с XIII века по 1897 год на территории современной Нигерии в регионе, населенном народом бини (эдо). В средние века оно было одним из самых сильных государственных образований в Западной Африке, а во времена правления обы (короля) Эвуара Великого в XV веке стало известно еще и благодаря предметам искусства из бронзы. Тысячи изящных пластин и статуэток, выполненных также из литой латуни, дерева и слоновой кости, служили не только украшением дворца. Через них придворные летописцы фиксировали хроники королевства, а жрецы устанавливали связь правящей династии с богами. Эти предметы культа создавали специальные гильдии под контролем королевского двора Бенина. Бенинская бронза, как считают многие искусствоведы, оказала влияние на западное искусство первой половины XX века.

Бенинские бронзыБенинские бронзыGao Jing/XinHua/Global Look Press

Проект Королевского музея (позже — Музея западноафриканского искусства) в Бенин-Сити, где собирались разместить бенинскую бронзу, был с помпой представлен еще в 2019 году архитектором британо-ганского происхождения Давидом Аджайе. И вот прошло четыре года, а строительство, судя по всему, даже не началось. Причем никто ни в Германии, ни в Нигерии не в курсе, начнется ли оно вообще. Ларс-Кристиан Кох, директор Музея этнологии Государственных музеев Берлина, побывал недавно в столице Нигерии Абудже и в самом Бенин-Сити. «На удивление, он даже не смог ответить на вопрос, находится ли музей в стадии строительства. Кох даже не смог бросить взгляд за ограждение», — констатирует Die Welt.

Все больше свидетельств в пользу того, что подходящего независимого музея для показа коллекции так и не появится. Но почему Германия молчит? — задается вопросом Die Welt. — Немцы все равно настроены передать Нигерии экспонаты без всяких условий. Куда же отправятся артефакты?

Архитектор Аджайе тоже пропал с радаров — в его офисе не дают комментариев журналистам.

Возрастает риск, что ритуальные предметы и произведения искусства из дворца некогда могущественных королей Бенина попадут в частные руки. Но это не мешает ни правительству Германии, ни директорам отдельных немецких музеев безоговорочно поддерживать идею возвращения коллекций, — недоумевает издание.

Бесприютные идолы: Нигерии негде хранить бенинскую бронзуsmb-digital.de

Журналисты из Нигерии пишут, что коллекцию могут разместить в уже действующем Национальном музее Бенин-Сити. Но эксперты сомневаются, что она там поместится. Барбара Планкенштайнер, пресс-секретарь Бенинской группы диалога, которая ратует за массовую передачу колониальных ценностей, утверждает, что повода волноваться нет. Мол, в обозримом будущем в Нигерии могут появиться аж три новых хранилища, включая Центр археологии, на который МИД ФРГ, по некоторым данным, пообещал выделить €1,5 млн. Как бы то ни было, немецкие музейщики не спешат паковать 1160 предметов бенинской бронзы. Подписание договора о передаче прав собственности на нее перенесли. Сначала с декабря 2021-го на первый квартал 2022 года. Но скоро истекает и этот срок.

Приключения петушка Окукора

Между тем в самой Нигерии продолжаются споры о том, кому именно следует передать экспонаты из Германии. Его Величество оба (король) Бенина, исторической области в составе современной Нигерии, до сих пор имеющей своего монарха, Эвуаре II настаивает, чтобы артефакты передавались ему, а не властям Нигерии. Тем более что прецедент уже был: в 2021 году Кембридж и Абердинский университет в Шотландии передали статуэтку бронзового петуха Окукора и бронзовую голову из бенинской коллекции общей стоимостью €3 млн именно королю.

Окукор - бронзовый петухОкукор - бронзовый петухJoe Giddens/PA/TASS

Также Эвуаре II заявил, что не присоединялся ни к каким комиссиям по возврату ценностей на родину, таким как нигерийский Фонд восстановления наследия (LRT), Бенинский диалог и другим. По его словам, бронзовые изделия должны быть возвращены под контролем Национальной комиссии по музеям и памятникам (NCMM) и Королевского суда Бенина в Королевский музей Бенина.

Власти Нигерии, в принципе, не против такого варианта. «Главный приоритет — убедиться, что все помещения подходят для сохранения возвращающихся артефактов», — заявил директор NCMM Абба Иса Тиджани. Однако у многих европейцев столь неопределенный подход к возврату бесценных артефактов вызывает настороженность.

Надо ли возвращать череп владельцу?

А как быть с «не совсем традиционными» музейными экспонатами, например — с черепами, костями, мумиями? Иногда к таким вопросам подходят просто. Например, совсем недавно по Европе колесила необычная делегация с Гавайев. Представители американского штата побывали в Бремене, Берлине, Геттингене, Йене и Вене, забрав из местных музеев и университетов 58 черепов, которые в свое время были вывезены, попросту — украдены с тихоокеанских островов антропологами, путешественниками и просто авантюристами всех мастей. В стенах бременского Музея заморских стран журналисты могли наблюдать небывалую церемонию: трое представителей Управления по делам Гавайев в национальных одеждах прочитали молитвы над контейнером с iwi kupuna (костями предков), задрапированным черной тканью с гирляндой живых цветов. А бургомистр произнес покаянную речь, попросив у островитян прощения за колониальное прошлое немцев. На Гавайях человеческие останки перестанут быть экспонатами: их предадут земле ради «умиротворения духов». Тем самым местные политики претворяют в жизнь духовно-политическую программу по «исцелению нации» — согласно местным верованиям, оно невозможно без захоронения iwi kupuna.

Делегации Управления по делам Гавайских островов стоят у контейнера с иви купуна (кости предков)Делегации Управления по делам Гавайских островов стоят у контейнера с иви купуна (кости предков)Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Однако не все музейщики готовы без сожаления расстаться с коллекциями, которые десятилетиями и даже столетиями были предметом их заботы, консервации и научных исследований. Впрочем, в публичных заявлениях они осторожничают.

В международной практике уже имели место прецеденты, когда экспонаты возвращали ложным владельцам. Поэтому важно, чтобы у музеев было время все как следует изучить. Самое лучшее — установить долгосрочные отношения с принимающей стороной, чтобы иметь возможность совместно проводить исследования, — поделилась с австрийской газетой Der Standard директор Музея естественной истории в Вене Катрин Фоланд.

Обязательно ли нужно возвращать ценности бывшим колониям? «Некоторые антропологи сказали бы — да, другие — нет. Важно все как следует взвешивать в каждом конкретном случае», — подтверждает куратор венской коллекции Сабине Эггерс.

Их африканский коллега Альбер Гуаффо, профессор университета Дшана в Камеруне, предложил возложить на музеи Запада «бремя доказательства», что их коллекции не были приобретены насильственным путем. Однако идея повисла в воздухе.

Из Британии выдачи нет

В отличие от континентальной Европы, Альбион не поддается модным веяниям. Так, Британский музей упорно держится за мраморы Парфенона, в начале XIX века вывезенные из Греции дипломатом лордом Элгином на печально известном бриге «Ментор». Возвращать их Афинам англичане не собираются.

Как пишет The Guardian, сейчас Британскому музею грозит судебный иск. Его готовит Институт цифровой археологии при Оксфорде, которому музейщики запретили провести 3D-сканирование фрагмента одного из горельефов. Оно помогло бы сделать точную копию и «восстановить тончайшие оттенки» скульптурных фигур.

Скульптуры Парфенона, Британский музейСкульптуры Парфенона, Британский музейCarole Raddato/wikipedia.org

В соцсетях Британский музей давно стал предметом шуток и породил множество мемов про «воровство» предметов искусства, на котором во многом выросла его коллекция. В ноябре прошлого года мраморы Элгина впервые стали предметом конкретных переговоров между премьерами Британии Борисом Джонсоном и Греции Кириакосом Мицотакисом. Большой поклонник античности, Джонсон еще со студенческой скамьи в Оксфордском университете ратовал за то, чтобы передать грекам варварски разграбленное наследие. Но пока все остается как было. Напомним, что закон Соединенного Королевства, принятый в 1963 году, запрещает изъятие экспонатов из коллекции Британского музея.

Однажды в книжном магазине Музея Акрополя корреспондент NEWS.ru рассматривала книжку детских комиксов, в которой боги и герои с фризов Парфенона грустят в «британском заточении». Интересно, что, согласно опросу 2021 года центра YouGov, 59 процентов жителей Альбиона также убеждены: мраморы Парфенона принадлежат вовсе не Британии, а Греции, и должны вернуться на историческую родину.

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