Бесприютные идолы: Нигерии негде хранить бенинскую бронзу

Германия попала впросак из-за решения
Эвуар и его бронза
В конце XIX века британские военные разграбили королевский дворец
Королевство Бенин (не путать с ныне существующей Республикой Бенин, которая до 1975 года называлась Дагомея) существовало с XIII века по 1897 год на территории современной Нигерии в регионе, населенном народом бини (эдо). В средние века оно было одним из самых сильных государственных образований в Западной Африке, а во времена правления обы (короля) Эвуара Великого в XV веке стало известно еще и благодаря предметам искусства из бронзы. Тысячи изящных пластин и статуэток, выполненных также из литой латуни, дерева и слоновой кости, служили не только украшением дворца. Через них придворные летописцы фиксировали хроники королевства, а жрецы устанавливали связь правящей династии с богами. Эти предметы культа создавали специальные гильдии под контролем королевского двора Бенина. Бенинская бронза, как считают многие искусствоведы, оказала влияние на западное искусство первой половины XX века.
Проект Королевского музея (позже — Музея западноафриканского искусства) в Бенин-Сити, где собирались разместить бенинскую бронзу, был с помпой представлен еще в 2019 году архитектором британо-ганского происхождения
Все больше свидетельств в пользу того, что подходящего независимого музея для показа коллекции так и не появится. Но почему Германия молчит? — задается вопросом Die Welt. — Немцы все равно настроены передать Нигерии экспонаты без всяких условий. Куда же отправятся артефакты?
Архитектор Аджайе тоже пропал с радаров — в его офисе не дают комментариев журналистам.
Возрастает риск, что ритуальные предметы и произведения искусства из дворца некогда могущественных королей Бенина попадут в частные руки. Но это не мешает ни правительству Германии, ни директорам отдельных немецких музеев безоговорочно поддерживать идею возвращения коллекций, — недоумевает издание.
Журналисты из Нигерии пишут, что коллекцию могут разместить в уже действующем Национальном музее Бенин-Сити. Но эксперты сомневаются, что она там поместится. Барбара Планкенштайнер, пресс-секретарь Бенинской группы диалога, которая ратует за массовую передачу колониальных ценностей, утверждает, что повода волноваться нет. Мол, в обозримом будущем в Нигерии могут появиться аж три новых хранилища, включая Центр археологии, на который МИД ФРГ, по некоторым данным, пообещал выделить €1,5 млн. Как бы то ни было, немецкие музейщики не спешат паковать 1160 предметов бенинской бронзы. Подписание договора о передаче прав собственности на нее перенесли. Сначала с декабря 2021-го на первый квартал 2022 года. Но скоро истекает и этот срок.
Приключения петушка Окукора
Между тем в самой Нигерии продолжаются споры о том, кому именно следует передать экспонаты из Германии. Его Величество оба (король) Бенина, исторической области в составе современной Нигерии, до сих пор имеющей своего монарха, Эвуаре II
Также Эвуаре II заявил, что не присоединялся ни к каким комиссиям по возврату ценностей на родину, таким как нигерийский Фонд восстановления наследия (LRT), Бенинский диалог и другим. По его словам, бронзовые изделия должны быть возвращены под контролем Национальной комиссии по музеям и памятникам (NCMM) и Королевского суда Бенина в Королевский музей Бенина.
Власти Нигерии, в принципе, не против такого варианта. «Главный приоритет — убедиться, что все помещения подходят для сохранения возвращающихся артефактов», — заявил директор NCMM Абба Иса Тиджани. Однако у многих европейцев столь неопределенный подход к возврату бесценных артефактов вызывает настороженность.
Надо ли возвращать череп владельцу?
А как быть с «не совсем традиционными» музейными экспонатами, например — с черепами, костями, мумиями? Иногда к таким вопросам подходят просто. Например, совсем недавно по Европе колесила необычная
Однако не все музейщики готовы без сожаления расстаться с коллекциями, которые десятилетиями и даже столетиями были предметом их заботы, консервации и научных исследований. Впрочем, в публичных заявлениях они осторожничают.
В международной практике уже имели место прецеденты, когда экспонаты возвращали ложным владельцам. Поэтому важно, чтобы у музеев было время все как следует изучить. Самое лучшее — установить долгосрочные отношения с принимающей стороной, чтобы иметь возможность совместно проводить исследования, — поделилась с австрийской газетой Der Standard директор Музея естественной истории в Вене Катрин Фоланд.
Обязательно ли нужно возвращать ценности бывшим колониям? «Некоторые антропологи сказали бы — да, другие — нет. Важно все как следует взвешивать в каждом конкретном случае», — подтверждает куратор венской коллекции Сабине Эггерс.
Их африканский коллега Альбер Гуаффо, профессор
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