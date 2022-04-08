Бесприютные идолы: Нигерии негде хранить бенинскую бронзу

Германия попала впросак из-за решения вернуть в 2022 году Нигерии коллекцию бенинской бронзы — более тысячи экспонатов из шести десятков немецких музеев, в том числе из берлинского Музея этнологии . В западноафриканской республике пообещали выстроить под них специальное хранилище — Музей западноафриканского искусства . Но оказалось, что его до сих пор нет, сообщает немецкая газета Die Welt , поэтому велика угроза, что ценности будут попросту присвоены местными кланами, считает издание. Как теперь быть европейским музейщикам и почему они не хотят отказаться от идеи вернуть бенинскую бронзу на родину, выяснял NEWS.ru.

Эвуар и его бронза

В конце XIX века британские военные разграбили королевский дворец Бенинского царства , вывезя оттуда сотни предметов придворного искусства и религиозного культа. Так они разошлись по всему миру, в том числе по Германии. Теперь Берлин решил восстановить историческую справедливость и передать этнографические ценности в Бенин-Сити (столицу нигерийского штата Эдо).

Королевство Бенин (не путать с ныне существующей Республикой Бенин, которая до 1975 года называлась Дагомея) существовало с XIII века по 1897 год на территории современной Нигерии в регионе, населенном народом бини (эдо). В средние века оно было одним из самых сильных государственных образований в Западной Африке, а во времена правления обы (короля) Эвуара Великого в XV веке стало известно еще и благодаря предметам искусства из бронзы. Тысячи изящных пластин и статуэток, выполненных также из литой латуни, дерева и слоновой кости, служили не только украшением дворца. Через них придворные летописцы фиксировали хроники королевства, а жрецы устанавливали связь правящей династии с богами. Эти предметы культа создавали специальные гильдии под контролем королевского двора Бенина. Бенинская бронза, как считают многие искусствоведы, оказала влияние на западное искусство первой половины XX века.

Бенинские бронзы Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Проект Королевского музея (позже — Музея западноафриканского искусства) в Бенин-Сити, где собирались разместить бенинскую бронзу, был с помпой представлен еще в 2019 году архитектором британо-ганского происхождения Давидом Аджайе . И вот прошло четыре года, а строительство, судя по всему, даже не началось. Причем никто ни в Германии, ни в Нигерии не в курсе, начнется ли оно вообще. Ларс-Кристиан Кох, директор Музея этнологии Государственных музеев Берлина, побывал недавно в столице Нигерии Абудже и в самом Бенин-Сити. «На удивление, он даже не смог ответить на вопрос, находится ли музей в стадии строительства. Кох даже не смог бросить взгляд за ограждение», — констатирует Die Welt.

Все больше свидетельств в пользу того, что подходящего независимого музея для показа коллекции так и не появится. Но почему Германия молчит? — задается вопросом Die Welt. — Немцы все равно настроены передать Нигерии экспонаты без всяких условий. Куда же отправятся артефакты?

Архитектор Аджайе тоже пропал с радаров — в его офисе не дают комментариев журналистам.

Возрастает риск, что ритуальные предметы и произведения искусства из дворца некогда могущественных королей Бенина попадут в частные руки. Но это не мешает ни правительству Германии, ни директорам отдельных немецких музеев безоговорочно поддерживать идею возвращения коллекций, — недоумевает издание.

smb-digital.de

Журналисты из Нигерии пишут, что коллекцию могут разместить в уже действующем Национальном музее Бенин-Сити. Но эксперты сомневаются, что она там поместится. Барбара Планкенштайнер, пресс-секретарь Бенинской группы диалога, которая ратует за массовую передачу колониальных ценностей, утверждает, что повода волноваться нет. Мол, в обозримом будущем в Нигерии могут появиться аж три новых хранилища, включая Центр археологии, на который МИД ФРГ, по некоторым данным, пообещал выделить €1,5 млн. Как бы то ни было, немецкие музейщики не спешат паковать 1160 предметов бенинской бронзы. Подписание договора о передаче прав собственности на нее перенесли. Сначала с декабря 2021-го на первый квартал 2022 года. Но скоро истекает и этот срок.

Приключения петушка Окукора

Между тем в самой Нигерии продолжаются споры о том, кому именно следует передать экспонаты из Германии. Его Величество оба (король) Бенина, исторической области в составе современной Нигерии, до сих пор имеющей своего монарха, Эвуаре II настаивает , чтобы артефакты передавались ему, а не властям Нигерии. Тем более что прецедент уже был: в 2021 году Кембридж и Абердинский университет в Шотландии передали статуэтку бронзового петуха Окукора и бронзовую голову из бенинской коллекции общей стоимостью €3 млн именно королю.

Окукор - бронзовый петух Joe Giddens/PA/TASS

Также Эвуаре II заявил, что не присоединялся ни к каким комиссиям по возврату ценностей на родину, таким как нигерийский Фонд восстановления наследия (LRT), Бенинский диалог и другим. По его словам, бронзовые изделия должны быть возвращены под контролем Национальной комиссии по музеям и памятникам (NCMM) и Королевского суда Бенина в Королевский музей Бенина.

Власти Нигерии, в принципе, не против такого варианта. «Главный приоритет — убедиться, что все помещения подходят для сохранения возвращающихся артефактов», — заявил директор NCMM Абба Иса Тиджани. Однако у многих европейцев столь неопределенный подход к возврату бесценных артефактов вызывает настороженность.

Надо ли возвращать череп владельцу?

А как быть с «не совсем традиционными» музейными экспонатами, например — с черепами, костями, мумиями? Иногда к таким вопросам подходят просто. Например, совсем недавно по Европе колесила необычная делегация с Гавайев . Представители американского штата побывали в Бремене, Берлине, Геттингене, Йене и Вене, забрав из местных музеев и университетов 58 черепов , которые в свое время были вывезены, попросту — украдены с тихоокеанских островов антропологами, путешественниками и просто авантюристами всех мастей. В стенах бременского Музея заморских стран журналисты могли наблюдать небывалую церемонию : трое представителей Управления по делам Гавайев в национальных одеждах прочитали молитвы над контейнером с iwi kupuna (костями предков), задрапированным черной тканью с гирляндой живых цветов. А бургомистр произнес покаянную речь, попросив у островитян прощения за колониальное прошлое немцев. На Гавайях человеческие останки перестанут быть экспонатами: их предадут земле ради «умиротворения духов». Тем самым местные политики претворяют в жизнь духовно-политическую программу по «исцелению нации» — согласно местным верованиям, оно невозможно без захоронения iwi kupuna.

Делегации Управления по делам Гавайских островов стоят у контейнера с иви купуна (кости предков) Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Однако не все музейщики готовы без сожаления расстаться с коллекциями, которые десятилетиями и даже столетиями были предметом их заботы, консервации и научных исследований. Впрочем, в публичных заявлениях они осторожничают.

В международной практике уже имели место прецеденты, когда экспонаты возвращали ложным владельцам. Поэтому важно, чтобы у музеев было время все как следует изучить. Самое лучшее — установить долгосрочные отношения с принимающей стороной, чтобы иметь возможность совместно проводить исследования, — поделилась с австрийской газетой Der Standard директор Музея естественной истории в Вене Катрин Фоланд.

Обязательно ли нужно возвращать ценности бывшим колониям? «Некоторые антропологи сказали бы — да, другие — нет. Важно все как следует взвешивать в каждом конкретном случае», — подтверждает куратор венской коллекции Сабине Эггерс.

Их африканский коллега Альбер Гуаффо, профессор университета Дшана в Камеруне, предложил возложить на музеи Запада «бремя доказательства», что их коллекции не были приобретены насильственным путем. Однако идея повисла в воздухе.

Из Британии выдачи нет

В отличие от континентальной Европы, Альбион не поддается модным веяниям. Так, Британский музей упорно держится за мраморы Парфенона , в начале XIX века вывезенные из Греции дипломатом лордом Элгином на печально известном бриге «Ментор». Возвращать их Афинам англичане не собираются.

Как пишет The Guardian , сейчас Британскому музею грозит судебный иск. Его готовит Институт цифровой археологии при Оксфорде, которому музейщики запретили провести 3D-сканирование фрагмента одного из горельефов. Оно помогло бы сделать точную копию и «восстановить тончайшие оттенки» скульптурных фигур.

Скульптуры Парфенона, Британский музей Carole Raddato/wikipedia.org

В соцсетях Британский музей давно стал предметом шуток и породил множество мемов про «воровство» предметов искусства, на котором во многом выросла его коллекция. В ноябре прошлого года мраморы Элгина впервые стали предметом конкретных переговоров между премьерами Британии Борисом Джонсоном и Греции Кириакосом Мицотакисом . Большой поклонник античности, Джонсон еще со студенческой скамьи в Оксфордском университете ратовал за то, чтобы передать грекам варварски разграбленное наследие. Но пока все остается как было. Напомним, что закон Соединенного Королевства, принятый в 1963 году, запрещает изъятие экспонатов из коллекции Британского музея.