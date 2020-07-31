Белый дом призвал Хафтара снять блокаду с ливийских месторождений нефти

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Высокопоставленный дипломат США призвал сторонников командующего главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара снять блокаду с нефтяных месторождений и портов африканской страны. Заместитель посла Белого дома в республике — Джош Харрис — на встрече в Бенгази с официальными лицами, связанными с Хафтаром, заявил о необходимости прекратить эскалацию в районе городов Сирт и Аль-Джуфра.

По его словам, это позволит Национальной нефтяной корпорации Ливии вернуться к работе, передаёт 31 июля 2020 года газета The Libya Observer. Представитель Вашингтона отметил, что Штаты поддерживают повышение транспарентности в контроле за доходами от продажи углеводородов. Большинство месторождений чёрного золота и портов Ливии закрылись в январе 2020-го из-за действий сил Хафтара.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти. Международное сообщество признаёт правительство Фаиза Сараджа. На востоке страны находится временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает 76-летний фельдмаршал Халифа Хафтар.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар. NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля обсудил ситуацию в Ливии со своими египетским коллегой Самехом Шукри.