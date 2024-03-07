Бандиты ворвались в школу в Нигерии и похитили более 200 учеников Daily Post: бандиты похитили более 200 школьников в нигерийской деревне Курига

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бандиты утром 7 марта ворвались в начальную школу деревни Курига в Нигерии и похитили учеников и учителей, передает Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата Кадуна. Всего, по информации издания, неизвестные схватили 232 ребенка.

Это то самое село, где более месяца назад был убит директор школы Идрис Суфян и похищена его жена. Однако я уверен, что их свобода будет обеспечена, — сказал чиновник.

Как заявляли очевидцы, бандиты увели школьников и сотрудников образовательного учреждения в лес. Полиция не подтвердила число пропавших учеников, озвученных сенатором.

Ранее участники вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе. Бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных. Данные о пострадавших и жертвах нападения не приводились. Охранников тюрьмы отпустили после освобождения узников. Атака случилась в тот момент, когда в стране отсутствовал премьер-министр Ариэль Анри, который достиг соглашения в Кении об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.

До этого Национальная служба комплексной помощи взрослым лишенным свободы и несовершеннолетним правонарушителям SNAI сообщала, что в Эквадоре 158 охранников и 20 административных сотрудников находятся в заложниках у заключенных в результате массовых беспорядков в исправительных учреждениях. По ее данным, заложников держали в общей сложности в семи тюрьмах страны.