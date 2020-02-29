https://static.news.ru/photo/71f6c41a-5b0d-11ea-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара не позволила ячейке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) провести атаку на юге страны, рассказал официальный представитель оперативного штаба ВС Али ат-Таршани.

В настоящее время боевики обезврежены, передаёт телеканал Sky News Arabia. Во время операции военным удалось взять в плен местного руководителя радикалов — Омар аль-Амин. По словам ат-Таршани, задержанный руководил подготовкой вылазок в регионе и обладал ценной информацией о ячейках террористов по всей республике. Сейчас его допрашивают.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

NEWS.ru сообщал, что 16 февраля участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет. Они призвали стороны конфликта придерживаться перемирия, а также ускорить переговоры по режиму прекращения огня.

Халифа Хафтар призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения во время переговоров в Москве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.