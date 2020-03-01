https://static.news.ru/photo/53a009c8-5be8-11ea-988e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара объявила о захвате стратегически важного пригорода Триполи — расположенного в 20 километрах от столицы Эль-Азизии.

Руководство ЛНА, воюющей против признанного Правительства национального согласия (ПНС), заявило о полном контроле над плацдармом, с которого может начаться наступление на столицу, передаёт телеканал Sky News Arabia.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году со свержения режима Муамара Каддафи, многолетним сторонником которого был Хафтар. В 2014 году фельдмаршал попытался провести госпереворот, чтобы отстранить от власти исламистов. В стране прошли выборы, после которых возобновился военный конфликт между политическими конкурентами за власть над Ливией.

Как писал NEWS.ru, в конце февраля не меньше 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в Триполи в боях с ЛНА. Турция прямо поддерживает ПНС. Хафтара спонсируют власти Египта и Саудовской Аравии, а Россия оказывает политическую поддержку фельдмаршалу.