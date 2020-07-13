Армия Египта получила право вмешаться в ливийский конфликт

https://static.news.ru/photo/dd1808ea-c56a-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила вооружённым силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. С данным парламентом сотрудничает Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе, — цитирует заявление палаты представителей РИА Новости.

Парламентарии приветствовали слова президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси, который в присутствии представителей ливийских племён отметил, что его страна готова помочь в борьбе против иностранного вмешательства. Военные Египта вмешаются в конфликт, если «увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран», говорится в заявлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силы маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае против них проведут военную операцию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, установившееся перемирие не работает в пользу правительства африканской страны. Министр подчеркнул — Хафтар хочет выиграть время и начать новое наступление.