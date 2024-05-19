Армия Конго заявила о предотвращении попытки госпереворота в стране

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Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны бригадный генерал Сильвен Экенге. По его словам, которые приводит ТАСС, мятежники арестованы, однако их имена не названы.

Попытка государственного переворота была подавлена в воскресенье силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе, — сказал африканский офицер.

По данным конголезского новостного портала L'actualité, возле резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе утром раздались звуки выстрелов. Погибли три человека, а также два полицейских.

Ранее сообщалось, что в столице Новой Каледонии Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Он предоставляет право голосования всем проживающим на острове. До этого это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.

На открытии межминистерской кризисной встречи премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отправке солдат на остров. Такая мера, по его словам, необходима «для обеспечения безопасности» местных портов и аэропорта.