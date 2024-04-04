Американка погибла при нападении разъяренного слона на сафари в Африке

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Гражданка США погибла при нападении разъяренного слона во время сафари в Африке, сообщает The Mirror. Животное неожиданно набросилось на грузовик с туристами, которые ездили на экскурсию в национальный парк Кафуэ в Замбии. В результате происшествия скончалась 80-летняя женщина.

Трагедия произошла 30 марта. Группа из шести человек приехала на сафари из лагеря Луфупа. Один из находящихся в грузовике людей снял видео, на котором видно, как слон бежит рядом, после чего бросается на машину и переворачивает ее хоботом. В результате ЧП еще одна туристка пострадала, четыре человека отделались ушибами.

Компания, которая организовывала экскурсию, выпустила заявление после трагедии. По словам генерального директора Кита Винсента, гид не смог быстро отвести транспортное средство от опасности из-за сложной местности и большой растительности.

Все наши гиды чрезвычайно хорошо обучены и опытны, но, к сожалению, в данном случае местность и растительность были таковы, что маршрут гида оказался заблокированным и он не смог достаточно быстро отвести транспортное средство от опасности, — сказал Винсент.

Ранее в индийском городе Джайпур слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео. Инцидент произошел в туристической зоне около форта Амбер. На опубликованных кадрах видно, как девушка пытается взобраться на слона, но животное хватает ее хоботом и бросает на землю. Пострадавшая россиянка сломала ногу.