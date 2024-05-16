Алжирец провел в плену у соседа 27 лет, опасаясь магического заклинания The Sun: алжирец 27 лет провел в плену у соседа в 100 метрах от своего дома

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Житель Джельфы в Алжире Омар Бин Омран 27 лет провел в подвале у соседа, который живет в 100 метрах от его родителей, пишет The Sun. Мужчина пропал в 1997 году, когда ему было 17 лет. Он боялся выходить из плена, поскольку верил в некое магическое заклинание соседа. Правду рассказал брат похитителя, так как они не могли поделить наследство.

Семья Омара предположила, что их пропавший близкий погиб во время гражданской войны между правительством Алжира и различными исламистскими повстанческими группировками. Так продолжалось до воскресенья, когда Омар, которому сейчас 45 лет, был обнаружен в засыпанном сеном подвале своего 61-летнего соседа, — сказано в сообщении.

Семья Омрана вспомнила, что у него была собака, которая после пропажи часто забегала на участок соседа. Затем неизвестные отравили животное.

Прокуратура Алжира подтвердила, что мужчину освободили, а его похитителя задержали. В Сети появились фотографии Омрана в юности и после того, как его вызволили из подвала. На кадрах он предстал с бородой, в свитере и с напуганным взглядом.

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