Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко. Об этом заявил глава МИД Алжира Рамтан Ламамра, слова которого приводит Reuters.
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Высший совет безопасности Алжира 18 августа решил пересмотреть отношения с Марокко. Соседнее государство подозревали в поджоге лесов в горных районах Алжира. По предварительным подсчётам, погибло порядка 90 человек. Жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. Процесс линчевания был заснят на видео. Полицейские пытались остановить самосуд, но у них ничего не получилось.
Отношения между Алжиром и Марокко ещё осложнены из-за Западной Сахары — спорной территории в Северной Африке, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.