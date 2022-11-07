Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

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Алжир подал заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС), сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки. Она отметила, что на июньском саммите и Россия, и Китай приветствовали присоединение республики к группе, передает агентство Al-Shorouk.

Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, — говорится в заявлении.

Летом алжирский лидер Абдельмаджид Теббун сообщил о готовности страны стать частью БРИКС, подчеркнув, что для этого есть почти все условия. Кроме того, политик указал на то, что такой шаг позволит республике избежать «биполярных конфликтов».

Позже посол России в Алжире Валерьян Шуваев заявил, что России не возражает против присоединения арабской страны к БРИКС.

Председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай» Наталья Цайзер отмечала, что желание Алжира вступить в межгосударственное объединение связано с тем, что все остальные организации показывают отсутствие внутреннего взаимопонимания и уважения. Она добавила, что если в БРИКС вступит еще одна страна с Африканского континента, то это только укрепит альянс.