Алжир отказался пускать самолеты ВВС Франции в свое воздушное пространство

Фото: Staff Sgt. Alexander Cook/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Алжира отказались предоставлять Франции разрешение на пересечение своего воздушного пространства военными самолетами, сообщает газета «Аль-Хабр» со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что самолеты планировалось использовать для вторжения в Нигер.

[Получили информацию об] отказе властей Алжира открыть воздушное пространство для пролета военных самолетов Франции в ответ на такую просьбу французских властей в случае возможной интервенции в Нигер, — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Франции, получив отказ, обратились с такой же просьбой к правительству Марокко. Власти страны ответили согласием. Эксперты издания считают, что таким образом королевство может стать одной из сторон в возможном конфликте в Нигере.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов ранее заявил, что вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к распаду организации. По его словам, интервенция обречена на провал, так как ЭКОВАС не является военной организацией. Однако существует угроза, что вторжение может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.