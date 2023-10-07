Al Jazeera назвал дату вывода французских войск из Нигера Al Jazeera: вывод французских войск из Нигера начнется 9 октября

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция по выводу французских войск с территории Нигера стартует 9 октября, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. Контингент будет перемещен в соседнюю республику Чад.

Командование ВС провело переговоры с мятежниками, в результате которых были установлены условия вывода войск из страны. По информации телеканала, военных передислоцируют в штаб вооруженных сил Пятой республики в Сахеле.

По данным радиостанции RFI, первыми страну покинут 400 военнослужащих, которые приняли участие в операции «Альмахау» неподалеку от границы Мали. Вывод части контингента численностью в тысячу человек займет приблизительно три месяца. Агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции сообщало, что операция пройдет организованно и безопасно, в координации с властями африканской республики.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна 25 сентября заявила, что Париж принимает сторону отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По ее словам, в африканской стране необходимо навести конституционный порядок. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать из Нигера дипломатов по соображениям безопасности на фоне государственного переворота.