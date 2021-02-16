Африканское СМИ спрогнозировало господство России на континенте

https://static.news.ru/photo/d350647e-7069-11eb-bb21-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Chernov/Russian Look

После встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой Робертом Дасси из Республики Того африканское СМИ сообщило, что у России есть все шансы получить преобладающее влияние на континенте.

Москва имеет несколько преимуществ: отсутствие колониального прошлого, поддержка африканских освободительных движений и подготовка многочисленных кадров в советских университетах, — сообщает République togolaise.

Кроме того, по мнению СМИ, Россия уважает национальный суверенитет других стран и поддерживает концепцию многополярного мира. Москва также заинтересована в африканских рынках сырья, военного и охранного оборудования, гражданской авиации.

Сегодня амбиции России больше не идеологичны, как во времена СССР, а скорее направлены на расширение своей дипломатической и экономической сферы влияния. И Москва, не колеблясь, прибегает к мягкой силе, чтобы закрепить своё возвращение в Африку, — резюмирует издание.

Как писал NEWS.ru, Сергей Лавров заявил, что Россия является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. По его словам, руководствуясь принципами Устава ООН, Россия продвигает объединительную повестку дня, углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнёров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Глава МИД также обозначил ключевые задачи российской дипломатической службы. Среди них он назвал комплексное обустройство «евразийского дома», содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов.