Африканский союз обвинил Израиль в военном преступлении Африканский союз назвал Израиль ответственным за удар по палестинской больнице

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Муса Факи Махамат

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в совершении военного преступления, возложив на него ответственность за нанесение удара по больнице в секторе Газа. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он заявил, что Афросоюз осуждает атаки на гражданские объекты, защищенные международным правом. Махамат призвал мировое сообщество принять меры для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение бомбардировки Израилем больницы в секторе Газа, в результате которой погибли сотни людей. Нападение на больницу, считающуюся безопасным местом согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Международное сообщество должно немедленно принять меры, — написал он.

Арабские СМИ сообщили о нанесении удара по одной из больниц, расположенных в секторе Газа, вечером 17 октября. По данным палестинского движения ХАМАС, в результате падения ракеты погибли свыше 500 человек, сотни пострадали. В свою очередь Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к произошедшему. В ЦАХАЛ утверждают, что взрыв в больнице Газы стал следствием неудачного запуска ракеты палестинцами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что в ходе палестино-израильского конфликта страдает гражданское население обеих враждующих сторон. Он призвал мировое сообщество сконцентрироваться на существе проблемы и инициировать начало мирных переговоров. Также он заявил о необходимости создания государства Палестина.