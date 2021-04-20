Выигравший шестые выборы президент Чада умер в бою с повстанцами

https://static.news.ru/photo/4e6cf314-a1cc-11eb-a230-96000091f725_660.jpg Фото: Stocki/face to face/GLOBAL LOOK PRESS

68-летний президент Чада Идрис Деби, который занимает свой пост больше 20 лет, погиб от ран, полученных в бою с повстанцами на севере страны, сообщил официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна.

Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада, — заявил он.

Глава государства руководил военными на передовой, передаёт France Presse.

Армия создала Национальный совет переходного периода. Он будет управлять страной после роспуска правительства и парламента государства. Новые органы власти создадут в течение следующих 18 месяцев, сообщает Reuters.

Деби занял свой пост в 1990 году после гражданской войны. В апреле он в шестой раз выиграл выборы и получил, по официальным данным, 79% голосов, пишет VOA. Однако он не успел пройти процедуру инаугурации.

В 2015 году в радикальной нигерийской исламистской террористической группировке «Боко Харам» произошёл раскол. Ряд боевиков стали членами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Новая структура террористов в Африке получила название «Исламское государство в Западной Африке». Базы группировки расположены в южных и юго-западных районах озера Чад. В этом регионе сходятся границы Нигерии, Чад, Нигера и Камеруна.