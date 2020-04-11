Африканские производители нефти сократят добычу

https://static.news.ru/photo/eb9ea0d0-7c0f-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Espenhahn/imageBROKER.com/Global Look Press

Африканская организация производителей нефти (APPO) решила сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации, детали своего плана она сообщит в ОПЕК в ближайшее время.

По данным АРРО, такое решение было принято в рамках сотрудничества и коллективной ответственности для стабилизации мирового рынка нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны. Накануне страны ОПЕК+ не смогли достичь договорённости из-за несогласия Мексики. Но неожиданным спасителем выступил президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов помочь мексиканцам за счёт снижения собственного производства. Если Вашингтон это сделает, последнее препятствие на пути к новому соглашению ОПЕК+ будет преодолено.