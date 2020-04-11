Африканские производители нефти сократят добычу

Африканская организация производителей нефти (APPO) решила сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+.
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По данным АРРО, такое решение было принято в рамках сотрудничества и коллективной ответственности для стабилизации мирового рынка нефти.
Ранее NEWS.ru писал, что государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны. Накануне страны ОПЕК+ не смогли достичь договорённости из-за несогласия Мексики. Но неожиданным спасителем выступил президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов помочь мексиканцам за счёт снижения собственного производства. Если Вашингтон это сделает, последнее препятствие на пути к новому соглашению ОПЕК+ будет преодолено.
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