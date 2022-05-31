AFP: в ЦАР убили сотрудника «Врачей без границ» AFP: в Центрально-Африканской Республике убили сотрудника гуманитарной организации «Врачи без границ»

«Врачи без границ» / Фото Shutterstock

Сотрудник международной гуманитарной организации «Врачи без границ» убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР), сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу подразделения в ЦАР Романа Бри. По его словам, медика застрелили военнослужащие правительственных сил во время раздачи лекарственных препаратов.

[Сотрудник] был застрелен военнослужащими правительственных сил во время раздачи лекарств, — сказал Бри.

Власти республики пока не комментируют произошедшее.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине. Министр иностранных дел страны Катрин Колонна потребовала расследования обстоятельств смерти соотечественника.