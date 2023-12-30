AFP: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод французских войск

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Тысячи жителей Нигера вышли на улицы страны, чтобы отпраздновать вывод французских войск с территории государства, завершившийся 22 декабря, сообщает AFP. В манифестации также приняли участие высокопоставленные чиновники из Буркина-Фасо и Мали.

Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере, — сообщает агентство.

Согласно данным Национального совета по защите Отечества Нигера, на шествии также присутствовали премьер-министры Буркина-Фасо — Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали — Шогель Кокалла Маига. Они прибыли в страну с целью выразить поддержку местным властям. Все три страны являются членами недавно сформированного Альянса государств Сахеля.

Агентство сообщает, что многотысячная манифестации ознаменовала конец сидячих забастовок, которые начались 2 сентября перед военно-воздушной базой в столице Нигера — Ниамее. Бастующие требовали вывести французские войска.

Шествие сопровождалось концертами и акробатическими спектаклями, участники выкрикивали антифранцузские лозунги. В толпе можно было увидеть флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.

Ранее назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махман Ламин Зейн заявил, что страна не исключает возможности военного вторжения на ее территорию, однако готова его отразить. Он отметил, что «закаленная армия» Нигера может защищаться.