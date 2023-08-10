Политический кризис и смена власти в Нигере может повлиять на весь африканский регион и пойти на пользу России в противостоянии с Европой, сообщает испанское издание ABC. Газета пишет, что регион Сахеля представляет собой стратегически важную зону для реализации планов президента РФ Владимира Путина по формированию «зажима» против ЕС.
Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию «зажима» против Европы, — отмечается в материале.
По мнению журналистов, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру таких стран, как Мали и Буркина-Фасо, где Франция утратила свое влияние.
В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Он был заблокирован в своей резиденции. После этого в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.
Ранее нигерийские мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны. По их мнению, французский борт прервал контакт с авиадиспетчерской службой при пересечении границы и после еще четыре часа находится на территории государства. В свою очередь, Париж категорически отверг все обвинения, объяснив, что рейс был согласован и координировался армией Нигера.