ABC: переворот в Нигере пойдет на пользу России в борьбе с Европой ABC: смена власти в Нигере может пойти на пользу РФ в противостоянии с Европой

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Политический кризис и смена власти в Нигере может повлиять на весь африканский регион и пойти на пользу России в противостоянии с Европой, сообщает испанское издание ABC. Газета пишет, что регион Сахеля представляет собой стратегически важную зону для реализации планов президента РФ Владимира Путина по формированию «зажима» против ЕС.

Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию «зажима» против Европы, — отмечается в материале.

По мнению журналистов, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру таких стран, как Мали и Буркина-Фасо, где Франция утратила свое влияние.

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Он был заблокирован в своей резиденции. После этого в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

Ранее нигерийские мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны. По их мнению, французский борт прервал контакт с авиадиспетчерской службой при пересечении границы и после еще четыре часа находится на территории государства. В свою очередь, Париж категорически отверг все обвинения, объяснив, что рейс был согласован и координировался армией Нигера.