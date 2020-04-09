75-летний президент Уганды показал, как заниматься спортом дома

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени раскритиковал жителей страны, продолжающих заниматься спортом на улице. 75-летний политик пояснил, что упражнения можно выполнять и дома. Лидер африканского государства записал специальный видеоурок: на записи он показывает, как тренироваться, оставаясь в безопасности.

В ролике Мусевени совершает пробежку по кабинету, а после отжимается. В Уганде выявлено 53 случая заражения коронавирусом, летальных исходов не зарегистрировано, отмечает Reuters.

Из-за пандемии COVID-19 в Африке могут появиться 20 млн безработных, писал NEWS.ru.